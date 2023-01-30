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Top Ten 2023 New York Players (Mid-Season)

Maurice Wingate • NYCHoops
Publisher
@nychoops

High school basketball is in full swing in New York State and our NYHoops.com Top Ten Players (Class of 2023) ranking has evolved. Some players moved up and down, moved in and moved out. Here is our updated midseason ranking.

Brandon Williams remains in the number one spot in the State
Brandon Williams remains in the number one spot in the State

1. Brandon Williams (Christ the King/UCLA)

2. Ty-Laur Johnson (Our Savior Lutheran/Memphis)

3. Brandon Gardner (Christ the King/St. John's)

4. Youssouf Singare (Our Savior Lutheran/UConn)

Josh Pascarelli moves up in the rankings with stellar performances
Josh Pascarelli moves up in the rankings with stellar performances

5. Josh Pascarelli (St. Francis Prep/Marist)

6. Jayden Reid (L.I. Lutheran/Undecided)

Nasir Muhammad enters the top ten with his relentless offense propelling Xavian
Nasir Muhammad enters the top ten with his relentless offense propelling Xavian

7. Nasir Muhammad (Xaverian/Undecided)

8. Devin Vanterpool (Christ the King/Undecided)

9. Kyrone Alexander (South Shore/Undecided)

10. Eric Acker (Eagle Academy II/Undecided)


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