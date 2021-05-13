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basketball
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New offer for Long Island PG
Aasim Sullivan
Staff Writer
Jarret Dingle (Academy Charter ’23) has picked up an offer from George Washington University. This comes after Dingle has proved himself to be a big-time talent, during the travel circuit, playing ...
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