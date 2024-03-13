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Moore Erupts with 67-Point Scoring Binge
On senior night, Our Savior Lutheran guard and Syracuse-signee Elijah Moore (Our Savior Lutheran/Jelly Fam, NY ’24) had quite the memorable sendoff. Moore, the 6-foot-5 Class of 2024 off guard, lit...
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