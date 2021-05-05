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Girls: Gates commits to her dream school
Aasim Sullivan
Staff Writer
Hayleigh Gates (Mt. Markham ’21) has committed to play basketball at the next level for Paul Smith College. This comes after Gates, a 4-year varsity starter, finished her high school career in impr...
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