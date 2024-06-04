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Eye-catching Prospects
Brian Reichert
Staff Writer
The Collision presented by MADE Hoops Eleve11 was a terrific event over the weekend taking place in gyms all over the area. We got a chance to check out around 15 games of action at Adelphi Univers...
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