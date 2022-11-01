News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-01 23:32:09 -0500') }} basketball Edit

Carolina's Family Atmosphere Sticks Out To Fland

Boogie Fland during his official visit to North Carolina
Boogie Fland during his official visit to North Carolina (https://twitter.com)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

A revolving door of official visitors concluded this past weekend with Johnuel "Boogie" Fland.

The 5-star point guard, and ninth-ranked junior followed Drake Powell, Zayden High, Elliot Cadeau, and James Brown in that order as guests of honor to the Chapel Hill campus during the fall semester. Ian Jackson is expected to rake his official to UNC in January, but no others are currently set up for the rest of the 2022 calendar year.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}