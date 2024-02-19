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The CHSAA All-League Teams (2023-2024)

Maurice Wingate • NYCHoops
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@nychoops

Here are the official Catholic High School Athletic Association 1st, 2nd, 3rd Teams along with the most valuable Player and coach of the year

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