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Is Rippey the Next One?
Brian Reichert
Staff Writer
We can’t say enough positive things about this upcoming 2026 class. We love the 2026 class locally and nationally it’s looking special. The depth is impressive, the guards are elite, and the wings ...
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