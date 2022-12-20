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NYHoops.com Power 5ive Ranking

Maurice Wingate • NYCHoops
Publisher
@nychoops

Adding to our individual NYC, Long Island & Westchester/Upstate NYCHoops.net rankings, we introduce the NYHoops.com Power 5ive Ranking. This new hierarchy encompasses the top five high school teams in New York State. It considers how a team does in our local rankings but also puts a strong emphasis on the level of competition overall.

NYHoops.com Power 5ive Ranking (Week #5)
Team NY Location League Win/Loss Local Ranking

1. Christ the King

Middle Village

CHSAA B/Q

5 - 2

1

2. Long Island Lutheran

Brookville

NIBC

3 - 2

1

3. Archbishop Stepinac

White Plains

CHSAA NY

4 - 2

1

4. South Shore

Canarsie

PSAL Brooklyn

6 - 2

4

5. Cardinal Hayes

The Bronx

CHSAA NY

2 - 5

6
(As of 12/20)

NYCHoops.net Top Ten Teams


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