Poll: Which teams will win the PSAL Borough Chips?
On Saturday at Queens College, the Manhattan (1PM), Bronx (3PM), Queens (5PM) & Brooklyn (11AM) PSAL Borough championships will take place. Who do you think will win?
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