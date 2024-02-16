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Poll: Which teams will win the PSAL Borough Chips?

Maurice Wingate • NYCHoops
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@nychoops

On Saturday at Queens College, the Manhattan (1PM), Bronx (3PM), Queens (5PM) & Brooklyn (11AM) PSAL Borough championships will take place. Who do you think will win?

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