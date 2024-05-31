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Pac-12 & A-10 Offers for PSAL Big
Brian Reichert
Staff Writer
This past season didn’t end the way the James Monroe Eagles would have liked it to but there definitely was some progress. They have a lot of interesting prospects who can play at the next level an...
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