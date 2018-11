here is an exclusive preview of our NYCHoops.net preseason rankings for the class of 2019

1. Joe Toussaint

2. Aidan Igehon

3. Joe Girard

4. Kadary Richmond

5. Julian Champagnie

6. Justin Champagnie

7. Femi Odukale

8. Noah Hutchins

9. Lucas Sutherland

10. Amadou Traore





On The Bubble:

Mike Green

August Mahoney

Essam Mostafa

Yoro Sidibe (6'7" SF Long Island Lutheran)