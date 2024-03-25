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NJIE Commits to MAAC
Brian Reichert
Staff Writer
When 6’3” PG Adam Njie (Cardinal Hayes HS, NY ’24) returned back to New York and joined up with Cardinal Hayes we loved it. He was originally committed to Washington State but some changes over the...
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