PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Highly Coveted PSA Cardinals Guard Is Wide Open
Operating offense for a loaded PSA Cardinals team under Terrance "Munch" Williams, Class of 2025 point guard Darius Adams (La Lumiere Prep, IN) game took off last summer. Following an impressive so...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NzQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL255Y2hvb3BzLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9oaWdobHktY292ZXRlZC1wc2EtY2FyZGluYWxzLWd1YXJkLWlz
LXdpZGUtb3BlbiIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9
IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3Vt
ZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3lu
YyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lv
biBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9u
CiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpz
IjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9
KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0Njkm
Yzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZueWNob29wcy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUy
RmhpZ2hseS1jb3ZldGVkLXBzYS1jYXJkaW5hbHMtZ3VhcmQtaXMtd2lkZS1v
cGVuJmM1PTIwMjI3MTk2NzQmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8
L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK