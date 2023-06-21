PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago
other sports
Edit
Girls: Richards Continues to Impress
Aasim Sullivan
Staff Writer
Kaila Richards (Hotchkiss ‘25) had a dominant spring and is set to keep playing high level basketball as we head into the summer. The talented guard made noise at multiple events both on the travel...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NzQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL255Y2hvb3BzLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9naXJscy1rYWlsYS1yaWNoYXJkcy1jb250aW51ZXMtdG8taW1w
cmVzcyIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3Vt
ZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50Lmdl
dEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRy
dWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBj
cy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBz
LnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAg
IGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8
L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5z
Y29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0
cHMlM0ElMkYlMkZueWNob29wcy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmdpcmxz
LWthaWxhLXJpY2hhcmRzLWNvbnRpbnVlcy10by1pbXByZXNzJmM1PTIwMjI3
MTk2NzQmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8
IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK