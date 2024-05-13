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Former Brooklyn Collegiate Floor General Commits to MEAC
Brian Reichert
Staff Writer
Brooklyn Collegiate is one of the top PSAL programs at getting their prospects to the next level. They run recruitment through their coaching staff and they also do a phenomenal job of developing o...
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