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basketball
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CHSAA "AA" Varsity Semifinals Polls (Who will win?)
Maurice Wingate
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NYCHoops
Publisher
On Wednesday starting at 6pm, the Catholic HS Athletic Association (CHSAA) will hold its semifinal games at St. John's University. Who do you think will win?
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