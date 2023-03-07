News More News
{{ timeAgo('2023-03-07 16:00:00 -0600') }} basketball Edit

CHSAA "AA" Varsity Semifinals Polls (Who will win?)

Maurice Wingate • NYCHoops
Publisher
@nychoops

On Wednesday starting at 6pm, the Catholic HS Athletic Association (CHSAA) will hold its semifinal games at St. John's University. Who do you think will win?

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}