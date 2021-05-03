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Girls: Catskill combo guard scores D-I offer
Aasim Sullivan
Staff Writer
Janay Brantley (Catskill ’23) has received an offer from Head Coach Natasha Adair and the University of Delaware. As of late she’s had many impressive showings during the travel circuit, playing fo...
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