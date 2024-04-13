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Bronx Native Commits to A-10 Program
As a 7-foot behemoth who has improved with his offensive arsenal and turned in multiple double-doubles this past year at La Lumiere Prep (IN), Bronx native Steven Solano (La Lumiere Prep, IN '24) w...
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